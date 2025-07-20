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        Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 08:57 Güncelleme: 20.07.2025 - 08:57
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        Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Alanönü Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki parkta, G.O, alacak nedeniyle aralarında husumet bulunan eşinin erkek kardeşi E.A'yı tabancayla bacağından yaraladı.

        Olayın ardından G.O'nun motosikletle bölgeden uzaklaştığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan E.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan G.O, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edilerek bir süre sonra yeniden döndüğü olay yerinde gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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