Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alanönü Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki parkta, G.O, alacak nedeniyle aralarında husumet bulunan eşinin erkek kardeşi E.A'yı tabancayla bacağından yaraladı.
Olayın ardından G.O'nun motosikletle bölgeden uzaklaştığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan E.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan G.O, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edilerek bir süre sonra yeniden döndüğü olay yerinde gözaltına alındı.
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