Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırlarına ulaşan yangının dumanı Eskişehir'de etkili oldu.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırlarına ulaşan yangının dumanı Eskişehir'de etkili oldu.
Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayıp Osmaneli sınırlarına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı.
Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü.
Kentte çatılar ile araçların üzeri külle kaplandı.
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