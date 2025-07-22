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        Eskişehir'de ormanlık alanda yangın çıktı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:24 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:24
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        Eskişehir'de ormanlık alanda yangın çıktı
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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