Eskişehir'de ormanlık alanda yangın çıktı

İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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