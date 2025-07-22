Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        GÜNCELLEME 4 - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 18:56 Güncelleme: 22.07.2025 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 4 - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

        Seyitgazi Kaymakamı Abdulkadir Zengin de beraberindekilerle yangın yerine gelerek çalışmaları inceledi.

        Bir iş makinesi, alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi.

        Yangını söndürmek için alevlerle mücadele eden ekipler, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.

        Bölgede inceleme yaptıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yangının sabah saatlerinde başladığını hatırlattı.

        Yangın haberi alındığından itibaren ilgili birimlerin bölgeye intikal ettiğini kaydeden Aksoy, "Tarım ve Orman Bakanımız, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki ilgili arkadaşlarımız kontrol altına alınmasıyla ilgili çeşitli koordinasyonları ortaya koyarak gerekli müdahaleleri yapmıştır." dedi.

        Vali Aksoy, şu ana kadar 1 uçak, 9 helikopter, 84 arazöz ve 72 farklı iş makineleriyle yangına müdahale edildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Toplam 458 personel şu anda yangına müdahale etmektedir. Amacımız yangını bir an önce kontrol altına almak, soğutma çalışmalarına başlayabilmektir. Yangının ilk çıkış noktasıyla ilgili jandarma birimlerimiz gerekli çalışmaları başlatmıştır. Şu ana kadar somut bir bilgi elde edemedik ama gerekli incelemeler devam etmektedir. Yerleşim yerlerine sirayet eden herhangi bir durum şimdilik söz konusu değildir. Afyonkarahisar'a bağlı Sarıcaova köyüne yönelik olarak yangın ilerlemektedir. Afyonkarahisar Valimiz ile görüşerek mahallede gerekli tedbirlerin alınması konusunda çalışmalar başlatılmıştır."

        Aksoy, yangının bir an önce kontrol altına alınması için çalışmaların süreceğinin altını çizdi.

        Yangına müdahale edenlere teşekkürlerini sunan Aksoy, şöyle konuştu:

        "Orman Bölge Müdürümüzün de içinde bulunduğu 30'a yakın personelimiz yangının aniden arkalarına sıçraması nedeniyle alevlerin içerisinde kaldılar. Çok şükür yangından zarar görmeden alanı terk ettiler. Sadece 1 iş makinesi hasar görmüştür. Onun dışındaki araçlarımızda yangın alanından çıkarılmıştır. Şu anda müdahale hem havadan hem karadan devam ediyor. İnşallah bir an önce yangını kontrol altına alacağız."

        Vali Aksoy, yangında yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğünü kaydetti.

        - "100 metre uzaklıktaki alevler 10 saniye sonra etrafımızı sardı"

        Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor Müdürlüğünde kepçe operatörü olarak çalışan ve yangın bölgesinde çalışmalara destek veren Birkan İçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, işletmenin bütün ekipmanlarının yangın bölgesine yönlendirildiğini söyledi.

        Çalışma arkadaşlarıyla alevlerin önünü kesmek için kepçeyle ağaçları yıkıp arazözlere de yol açtıklarını belirten İçen, şöyle konuştu:

        "10 saniye içerisinde bütün alev kepçenin üzerine geldi. O kepçedeki arkadaşım kendisini zor kurtardı. Ancak kepçe zarar gördü. Bölgede bulunan greyderi kullanan arkadaşımız da aracı bırakıp kaçtı. Greyderin üzerine helikopterle su dökülünce yanmaktan kurtuldu. 100 metre uzaklıktaki alevler 10 saniye sonra etrafımızı sardı. Yangından kaçtıktan sonra bir süre ulaşamadığımız kepçe operatörü arkadaşımızı aramalar sonunda bulduk."

        Bu arada CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de bölgedeki çalışmaları takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Sakarya'daki yangın kontrol altında
        Sakarya'daki yangın kontrol altında
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de orman yangını (3)
        Eskişehir'de orman yangını (3)
        GÜNCELLEME 3 - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME 3 - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan E5000 elektrikli lokomotifi açıklaması
        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan E5000 elektrikli lokomotifi açıklaması
        Eskişehir'de orman yangını (2)
        Eskişehir'de orman yangını (2)
        GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Eskişehir'de orman yangını
        Eskişehir'de orman yangını