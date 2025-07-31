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        Eskişehir'de fenalaşan 2 kişiden 1'i öldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden 1'i öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 00:12 Güncelleme: 31.07.2025 - 00:12
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        Eskişehir'de fenalaşan 2 kişiden 1'i öldü
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden 1'i öldü.

        Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi'nde Porsuk Çayı kenarında henüz bilinmeyen nedenle fenalaşan Hasan Hüseyin K. (38) ile Burak Can Erikgenoğlu (33) aniden yere yığıldı.

        Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hasan Hüseyin K. İle Burak Can Erikgenoğlu, ilk müdahalelerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Erikgenoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hasan Hüseyin K'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Erikgenoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işleminin ardından belirleneceği ifade edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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