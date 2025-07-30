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        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan CHP'li belediyelere "meydan düzenlemesi" tepkisi

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür, Eskişehir Büyükşehir ile Çifteler belediyelerince Çifteler Cumhuriyet Meydanı'nı düzenlemesinde gerçekleştirilen ağaç kesimlerine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:46 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:46
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        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan CHP'li belediyelere "meydan düzenlemesi" tepkisi
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür, Eskişehir Büyükşehir ile Çifteler belediyelerince Çifteler Cumhuriyet Meydanı'nı düzenlemesinde gerçekleştirilen ağaç kesimlerine tepki gösterdi.

        Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Çifteler Cumhuriyet Meydanı'nda "meydan düzenlemesi" adı altında yapılan çalışmalarda çok sayıda ağacın kesildiğini öne sürerek, doğaya zarar veren uygulamanın kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

        Çifteler Belediyesinin sosyal medya hesabından mevcut ağaçların titizlikle sökülerek taşınacağını yönünde açıklama yapıldığını hatırlatan Albayrak, "Bu ifadelerin yalnızca sözde kaldığını üzülerek ifade etmek istiyoruz. Sahadaki manzara çok farklı. Ağaçlar birer birer kesiliyor. Yıllardır orada kök salmış, gölge vermiş ağaçlar iş makineleriyle acımasızca katlediliyor." ifadelerini kullandı.

        Meydan düzenlemesinde reklam tabelalarına gösterilen özenin ağaçlara gösterilmediğini vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

        "Hamamyolu'nda yapılan betonlaşma faciasının ardından şimdi de aynı zihniyetin Çifteler'e sıçraması, yeşile saygı söylemlerinin bir aldatmacadan ibaret olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu proje mevcut ağaçları koruyarak, doğaya zarar vermeden de yapılamaz mıydı? Bu meselenin hemşehrilerimiz adına yakından takipçisi olacağız."

        AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür ise ağaç kesimlerinden dolayı Çifteler sakinlerinin rahatsız olduğuna değinerek, "Vatandaşlarımızın duyarlılığı bizim için kıymetlidir. Bizim mevcut meydanımızla ilgili bir sıkıntımız yoktu. Eğer yeni bir çalışması yapılacaksa da mevcut olan yeşile saygı duyularak yapılmasını isterdik. Ortaya çıkan görüntüler ve vatandaşlarımızın haklı tepkileri bizleri de derinden üzmüştür." diye konuştu.

        Önür, CHP'li belediyelerce yapılan kesimi kabul etmediklerini belirterek, yeşili korumak adına yapılacak çalışmaları ve alanın düzenlenmesine dair süreci yakından takip edeceklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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