        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, kentte huzur ve güvenliğe yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:49 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:51
        Vali Aksoy, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Ünlü ile Valilik'te düzenlenen toplantıda, kentin asayişinin sağlanması için çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

        Aksoy, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yıla göre yüzde 5,7 ve mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise bir önceki yıla oranla yüzde 22,4'lük bir azalış gerçekleştiğini belirterek, topluma karşı işlenen suçlarda da yüzde 3,5'lik azalış olduğuna dikkati çekti.

        - Porsuk Çayı çevresinde denetim yapılıyor

        Halkın huzur ve güvenliği için güvenlik birimlerinin yoğun mesai harcadığını vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

        "Özellikle ilimizde Porsuk Çayı civarında halkı rahatsız edebilecek veya suça bulaşma ihtimali bulunan kişilerin denetimleri ve kontrolünün sağlanması adına güvenlik birimlerimiz 'gece gündüz' demeden çalışmalarını ortaya koymaktadır. Halkı rahatsız edecek, huzur ve güven ortamını zedeleyecek herhangi bir duruma asla müsaade edilmeyecektir."

        Hüseyin Aksoy, asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma birimlerinin yoğun gayret gösterdiğinin altını çizerek, "Hapis cezasıyla aranan 117 kişi yakalanmıştır. Hakkında ifadeleri alınması gereken 247 kişinin de ifadesi alınarak işlemleri tamamlanmıştır. Hapis cezasıyla aranan 117 kişiye baktığımızda, bunların 69'u 0-5 yıl arasında, 35'i 5-10 yıl arasında ve 13'ü de 10 yıl ve üzeri olmak üzere hapis cezasıyla aranan şahıslar yakalanarak cezaevine gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

        İlin huzur ve güvenliğinin sağlanması için kolluk kuvvetlerince şok uygulamaların sürdüğünü belirten Aksoy, şunları kaydetti:

        "Şok uygulamalarımızda 54 bin 731 kişi sorgulanmış ve bu sorgulama sırasında çeşitli suçlardan aranması olan 74 kişi yakalanmıştır. Haftanın belirli gün ve farklı zaman dilimlerinde güvenlik birimlerimiz bu denetimlerini çok yoğun bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir. Her noktada huzur ve güvenliğin sağlanması adına bu çalışmalarımız bundan sonra da büyük bir kararlılıkla devam edecektir."

        - "İlimizde 23 elektronik kelepçe uygulaması devam etmektedir"

        Vali Aksoy, 4 ayrı noktadaki yol uygulamalarında 56 bin 998 aracın sorgulandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu araçlarla 72 bin 677 kişinin sorgusu yapılmış, aranması olan 77 kişi yakalanmıştır. Asayiş suçlarıyla ilgili yapılan operasyonlarda ruhsatsız 82 silah ele geçirilmiş, 106 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Asayiş suçlarıyla mücadelede Kadın Destek Uygulaması (KADES) bizim için oldukça önemlidir. Bu anlamda 135'i asılsız 501 ihbar gelmiştir. İlimizde 23 elektronik kelepçe uygulaması devam etmektedir. Aile içi şiddette ise kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda özellikle önleyici olarak 676, koruyucu olarak da 482 karar alınmıştır."

