Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        ESOGÜ'de Hasta Hakları Günü etkinliği düzenlendi

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından Hasta Hakları Günü etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 15:40 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        ESOGÜ'de Hasta Hakları Günü etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından Hasta Hakları Günü etkinliği gerçekleştirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ESOGÜ Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız, Başmüdür Ayşe Kırcı, Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Birimi Sorumlusu Esin Gökalp ve birim personelinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik kapsamında poliklinikler girişine kurulan stantlarda hasta hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapılarak, konuyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

        Etkinlik kapsamında serviste yatan hastalara ziyaretler gerçekleştirildi.

        Hastalara hasta hakları ve konuyla ilgili faaliyetler yürüten Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Birimi hakkında bilgiler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de halasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa m...
        Eskişehir'de halasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa m...
        Halasını bıçakla öldüren sanığa indirimli müebbet hapis cezası
        Halasını bıçakla öldüren sanığa indirimli müebbet hapis cezası
        Eskişehir'de Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nın ödül töreni açılış p...
        Eskişehir'de Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nın ödül töreni açılış p...
        Eskişehir'de "Beslenme ve Diyetetik Alanında Geleceğe Yönelik Öneriler" etk...
        Eskişehir'de "Beslenme ve Diyetetik Alanında Geleceğe Yönelik Öneriler" etk...
        Görme engelli konservatuvar öğrencileri azimleriyle ilham veriyor
        Görme engelli konservatuvar öğrencileri azimleriyle ilham veriyor
        Eskişehir'deki trafik kazasında ölen 13 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi
        Eskişehir'deki trafik kazasında ölen 13 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi