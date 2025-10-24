Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi "Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü" düzenledi
Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi tarafından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Yürüyüşe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Doç. Dr. Aslı Yıldırım, Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdür Yardımcısı İlknur Beyaz Aktuna olmak üzere 3-5 yaş kreş ve gündüz bakımevi öğrencileri ile veliler katıldı.
Rektörlük önünde sona eren program, Rektör Adıgüzel ve öğrencilerin fotoğraf çekimiyle tamamlandı.
