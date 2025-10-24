Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi "Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü" düzenledi

        Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi tarafından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:39 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:41
        Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi "Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü" düzenledi
        Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi tarafından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Yürüyüşe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Doç. Dr. Aslı Yıldırım, Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdür Yardımcısı İlknur Beyaz Aktuna olmak üzere 3-5 yaş kreş ve gündüz bakımevi öğrencileri ile veliler katıldı.

        Rektörlük önünde sona eren program, Rektör Adıgüzel ve öğrencilerin fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

