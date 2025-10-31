Habertürk
        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de 20 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:46 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:46
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de 20 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik Odunpazarı ilçesinde yapılan çalışmada "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü/tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından toplam 20 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada İstanbul'dan, Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı.

        Tepebaşı ilçesine geldiği tespit edilen araçta yapılan aramada, 11 gram sentetik uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Araçta bulunan bir şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

