Eskişehir'de asayiş

Tepebaşı ilçesine geldiği tespit edilen araçta yapılan aramada, 11 gram sentetik uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik Odunpazarı ilçesinde yapılan çalışmada "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü/tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından toplam 20 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

