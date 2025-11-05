Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce avukatlara seminer verildi

        Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik sisteminin 20. yılını doldurması dolayısıyla seminer düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        05.11.2025 - 09:24
        Eskişehir Barosu'nda yapılan seminerde, denetimli serbestlik sisteminin işleyişi ve uygulama alanları kapsamlı şekilde ele alındı.

        Katılımcılara adli kontrol tedbiri, kamuya yararlı bir işte çalışma cezası, elektronik takip sistemi, tedavi ve denetimli serbestlik uygulamaları, eğitim ve iyileştirme çalışmaları ile Koruma Kurulu faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

        Seminerde, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Sosyoloğu Durmuşali Sağlık tarafından sunum gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, denetimli serbestlik uygulamalarının topluma yeniden kazandırma amacına hizmet eden yönleri ve yargı sürecinde avukatların bu sistemdeki önemli rolleri vurgulandı.

        Seminere, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Özgen, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Murat Ağaoğlu, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan, Baro Başkan Yardımcısı Bora İmadoğlu, baro yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar katıldı.

