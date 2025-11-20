Habertürk
        Eskişehir'de dron destekli asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

        Eskişehir'de dron destekli asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:00 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:00
        Eskişehir'de dron destekli asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü asayiş, trafik denetleme ve narkotik şube müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından Çamlıca Mahallesi'nde 3 farklı noktada dron destekli asayiş ve trafik denetimi yaptı.

        Denetimlerde 21 ekip, 60 polis ve 10 bekçi görev alırken, 346 şahsa kimlik sorgulaması yapıldı.

        Ayrıca denetimlerde, 104 araçta da kontrol yapıldı.

        Çalışmada, 10 araca abart egzoz, muayene, sigortasız trafiğe çıkma gibi maddelerden toplamda 97 bin 167 lira ceza uygulandı. Plakası bir motosiklet de trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

