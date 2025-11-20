Eskişehir'de dron destekli asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş, trafik denetleme ve narkotik şube müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından Çamlıca Mahallesi'nde 3 farklı noktada dron destekli asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde 21 ekip, 60 polis ve 10 bekçi görev alırken, 346 şahsa kimlik sorgulaması yapıldı.

Ayrıca denetimlerde, 104 araçta da kontrol yapıldı.

Çalışmada, 10 araca abart egzoz, muayene, sigortasız trafiğe çıkma gibi maddelerden toplamda 97 bin 167 lira ceza uygulandı. Plakası bir motosiklet de trafikten men edildi.