Anadolu Üniversitesi'nde "Çocuk Haklarına İlişkin Güncel Gelişmeler Semineri" düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından "Çocuk Haklarına İlişkin Güncel Gelişmeler Semineri" düzenlendi.

Eğitim Fakültesi E Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün önemine dikkati çekti.

Çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesinin toplumsal sorumluluk olduğunu belirten Diken, şöyle devam etti:

"Bugün aslında sadece bir anma değil, bir eylem, harekete geçme çağrısıdır. Günümüzde her çocuk dezavantajlıdır çünkü çocuklar kendi başına karar verme ve hareket etme yetilerini birilerine bağımlı olarak gerçekleştirirler. Çocukluk dönemi başkasına bağımlı olunan, siz geleceğin öğretmenlerinin uzmanlığına her anlamda ihtiyaç duyulan bir dönem ve bu nedenle çok kıymetlidir."

Akran zorbalığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Seher Kaşıkara, zorbalığın artık, yalnızca okullarda değil yaşamın her alanında görüldüğünü kaydetti.

Kaşıkara, akran zorbalığı kavramının geleneksel anlamda okullarda karşılaşılan kavram olduğunu ifade ederek, "Akran zorbalığı artık, okulun dışında, sokakta, her yerde var. Sadece çocuklar değil, biz yetişkinler de kendi aramızda zorbalığa uğruyoruz. Bu nedenle akran zorbalığı çok önemli bir kavram." dedi.

Dijital ortamlarda iz bırakmanın önemli olduğuna değinen Avukat Serhat Kaşıkara, "Dijital dünyada hiçbir şey silinmiyor. Yeni nesil bir insan hakkı var. O da unutulma hakkı. Bir bireyin 'Bunu artık sil, ben başka bir hayat yaşıyorum.' deme hakkı olmasına rağmen bu izler silinemiyor. Çünkü bu durum, ortamın kendine özgü yapısından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Dinleyicilerin sorularının yanıtlanmasının ardından teşekkür belgelerinin verildiği seminere, Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Doç. Dr. Aslı Yıldırım, akademisyerler ve öğrenciler katıldı.