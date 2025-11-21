Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:55
        Eskişehir'de suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddia edilen 31 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

        Polis, düzenlediği eş zamanlı operasyonda, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla yaralama", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak", "tehdit", "mala zarar verme", "Ateşli Silah ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "rüşvet" suçlarını işlendiği iddia edilen 21 zanlıyı yakaladı.

        Operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda, 5 tabanca, pompalı tüfek, 2 kesici alet ile 357 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 21 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 20'si adliyeye sevk edildi. Bir zanlının emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.

        Bu arada operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 10 şüphelinin de farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

