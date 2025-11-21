Habertürk
        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de bir firari yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        21.11.2025 - 14:46
        Eskişehir'de bir firari yakalandı
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı yunus timleri Emek Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı takibe aldı.

        Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç, Alanönü Mahallesi'nde durduruldu.

        Araçta içindeki G.Y'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi.

        Yasaklı madde ele geçirilen araçta yakalanan G.Y'nin alkollü olduğu belirlendi.

        Kaçarken polis aracına da zarar veren, bir polisin elini zedeleyen firarinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

