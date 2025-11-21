Eskişehir'de motosikletli şüphelilerin üzerinde sentetik uyuşturucu bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarmanın denetimi sırasında motosikletli 2 şüphelinin üzerinden 53 sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Kent Ormanı piknik alanında yapılan denetimlerde, motosiklette bulunan 2 kişinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yapıldı.
Yapılan aramada, yakalanan zanlıların üzerinde 53 sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
