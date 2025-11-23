Eskişehir'de at arabasıyla hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Polis, S.Ç. ile malzemeleri satın alan hurdacıyı gözaltına aldı. Çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Ekipler, at arabasıyla 35 bin lira değerinde sac malzemeleri çalan şüphelinin S.Ç. olduğunu belirledi. Çalışmada ayrıca şüphelinin hırsızlık malzemelerini hurdacıya sattığı tespit edildi.

İş yerinin deposuna giren şüpheli, inşaat malzemelerini çaldı. Bu malzemeleri at arabasına yükleyen şüpheli daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kentte bir şüpheli, Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinin deposuna at arabasıyla geldi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir şüphelinin at arabasıyla hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

