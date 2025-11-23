Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 16:50 Güncelleme: 23.11.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        D.D. idaresindeki 78 DD 212 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi Kartopu Caddesi ile Gökçekaya Sokak'ın kesiştiği kavşakta A.B.Y. yönetimindeki 26 DD 002 plakalı otomobille çarpıştı.

        A.B.Y. kontrolündeki otomobil, savrularak direğe çarparak durdu. Kazada, sürücü A.B.Y. ile aynı otomobilde bulunan S.B. yaralandı.

        Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de feci kaza: 2 ağır yaralı
        Eskişehir'de feci kaza: 2 ağır yaralı
        Eskişehir'de at arabasıyla hırsızlık anı güvenlik kamerasında
        Eskişehir'de at arabasıyla hırsızlık anı güvenlik kamerasında
        İkinci katın penceresinden kafenin tentesine düşüp yaralandı
        İkinci katın penceresinden kafenin tentesine düşüp yaralandı
        Eskişehir'de çevreyi kirletenlere yaklaşık 3,5 milyon lira para cezası kesi...
        Eskişehir'de çevreyi kirletenlere yaklaşık 3,5 milyon lira para cezası kesi...
        35 bin TL değerindeki eşyaları çalan şüpheliler aynı gün içinde yakaldı
        35 bin TL değerindeki eşyaları çalan şüpheliler aynı gün içinde yakaldı
        Eskişehir'deki dilencilerden 6 bin 850 lira ele geçirildi
        Eskişehir'deki dilencilerden 6 bin 850 lira ele geçirildi