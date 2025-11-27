Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:14 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:14
        Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, telefonda kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda kendini kamu personeli olarak tanıtan bir şüphelinin Kütahya'da bir vatandaşının altın ve paralarının telefon dolandırıcılığı yöntemiyle çaldığı belirlendi.

        Bunun üzerine çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin taksiyle Eskişehir'e doğru hareket halinde olduğunu tespit etti.

        Eskişehir-Kütahya kara yolundaki polis uygulama noktasında durdurulan takside yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada mağdura ait olduğu belirlenen 60 gram altın bilezik, 6 altın, 1900 dolar ve 4 bin lira ele geçirildi.

        Şüpheli ile ele geçirilen altın ve paralar, işlemlerin ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

