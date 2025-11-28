Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 17:46 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları yapıldı.

        Odunpazarı ilçesinde iklimlendirme sistemi oluşturularak kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

        Tespiti yapılan 3 ayrı adreste yapılan aramada 84 gram esrar, 9 kök Hint keneviri, 18 parça iklimlendirme malzemesi ve bitki besin maddeleri ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 3 kişi hakkında "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun" ve "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek" suçlarından işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        Maşalı hırsız yakalandı
        Maşalı hırsız yakalandı
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı
        AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı
        Evlerinde iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu imal eden 3 şüpheliye göza...
        Evlerinde iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu imal eden 3 şüpheliye göza...
        '21. Yüzyılda Türk Dünyası Vizyonu ve Ortak Alfabe' hakkında konuşuldu
        '21. Yüzyılda Türk Dünyası Vizyonu ve Ortak Alfabe' hakkında konuşuldu
        İklimlendirme sistemi kurup kenevir yetiştiren 3 kişi yakalandı
        İklimlendirme sistemi kurup kenevir yetiştiren 3 kişi yakalandı
        AK Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıl...
        AK Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıl...
        'Ekmek Teknesi' yazılı el arabası ile her gün saatlerce atık malzeme topluy...
        'Ekmek Teknesi' yazılı el arabası ile her gün saatlerce atık malzeme topluy...