Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları yapıldı.
Odunpazarı ilçesinde iklimlendirme sistemi oluşturularak kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Tespiti yapılan 3 ayrı adreste yapılan aramada 84 gram esrar, 9 kök Hint keneviri, 18 parça iklimlendirme malzemesi ve bitki besin maddeleri ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 3 kişi hakkında "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun" ve "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek" suçlarından işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.