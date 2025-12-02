Habertürk
Habertürk
        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 00:16 Güncelleme: 02.12.2025 - 00:16
        Eskişehir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Eskişehir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Özcan S. idaresindeki 42 BB 043 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

        Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

        Ağır yaralanan Özcan S, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

