Yargıtay Başkanı Kerkez, Eskişehir'de yapılması planlanan Yargıtay Müzesi alanını inceledi

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Eskişehir'de yapılması planlanan Yargıtay Müzesi alanında incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yargıtay Başkanlığı arasındaki görüşmeler sonunda, 1923-1935 yılları arasında Eskişehir'de Temyiz Mahkemesi olarak hizmet veren tarihi bina, Yargıtay Başkanlığına tahsis edildi.

Eskişehir'de Yargıtay Müzesi'ne dönüştürülmesi planlanan cumhuriyetin ilk dönemine tanıklık eden binaya, yapılan ziyaretle mevcut durum, restorasyon ihtiyacı ve müzeye dönüştürülmesine yönelik planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Yargıtay Başkanı Kerkez'e proje kapsamında öngörülen düzenlemelere ilişkin yetkililerce sunum yapıldı.

Hayata geçirilmesiyle hem Türk yargı tarihinin yaşatılmasına hem de toplumsal hafızanın güçlendirilmesine önemli katkı sağlaması beklenen Yargıtay Müzesi alanına yapılan incelemede Kerkez'e Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcıları Ömrü Yılmaz ve Koray Demirci, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve ilgili kurum temsilcileri eşlik etti.