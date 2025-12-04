Eskişehir'de dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kendini kamu görevlisi olarak tanıtan M.A'nın bir vatandaştan dolandırıcılık yöntemiyle 16 altın ve 9 bin lira ile ziynet eşyası aldığını belirledi.

Döviz bürosunda olduğu tespit edilen zanlı, polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.