Eskişehir'de altın çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evden 15 gram altın çaldığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince, bir evden 15 gram altın çalan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Olay yerinde panelvanla ayrıldığı tespit edilen şüpheliler Ö.G, M.Ç. ve Z.S. polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tututlandı.
