Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de altın çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evden 15 gram altın çaldığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 20:52 Güncelleme: 04.12.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de altın çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evden 15 gram altın çaldığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince, bir evden 15 gram altın çalan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Olay yerinde panelvanla ayrıldığı tespit edilen şüpheliler Ö.G, M.Ç. ve Z.S. polis ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tututlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı

        Benzer Haberler

        Kendini polis olarak tanıtıp 316 bin 700 TL'lik ziynet eşyasını dolandırdı,...
        Kendini polis olarak tanıtıp 316 bin 700 TL'lik ziynet eşyasını dolandırdı,...
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu
        Evden 15 gram altın çalan 3 şüpheli yakalandı
        Evden 15 gram altın çalan 3 şüpheli yakalandı
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den Eskişehir Adliyesi'ne ziyaret
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den Eskişehir Adliyesi'ne ziyaret
        Yargıtay Başkanı Kerkez'den Eskişehir Adliyesi'ne ziyaret
        Yargıtay Başkanı Kerkez'den Eskişehir Adliyesi'ne ziyaret
        Hayatını kaybeden motosikletlinin kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
        Hayatını kaybeden motosikletlinin kaza anı görüntüleri ortaya çıktı