Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 12:11 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri tarafından İki Eylül Caddesi'nde şüphelendikleri bir kişi durdurdu.

        Kimlik sorgulamasında U.M'nin "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve "güveni kötüye kullanma" suçundan aranma kaydının olduğu belirlendi.

        Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!

        Benzer Haberler

        Bu okul futbol branşında üst üste 10 yıldır şampiyon Eskişehir'de sürekli b...
        Bu okul futbol branşında üst üste 10 yıldır şampiyon Eskişehir'de sürekli b...
        Türkiye'nin en zengin tıbbi aromatik merkezi Eskişehir'de Merkez, içerisind...
        Türkiye'nin en zengin tıbbi aromatik merkezi Eskişehir'de Merkez, içerisind...
        Eskişehir'de sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Eskişehir'de sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Eskişehir'de 128 şişe kaçak alkol ele geçirildi
        Eskişehir'de 128 şişe kaçak alkol ele geçirildi
        Tartıştığı büfe çalışanını boğazından bıçaklayan sanığa 9 yıl 7 ay hapis
        Tartıştığı büfe çalışanını boğazından bıçaklayan sanığa 9 yıl 7 ay hapis
        Eskişehir'de otobüs terminalinde kasiyere bıçaklı saldıran sanığa 9 yıl 7 a...
        Eskişehir'de otobüs terminalinde kasiyere bıçaklı saldıran sanığa 9 yıl 7 a...