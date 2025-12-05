Habertürk
Habertürk
        Eskişehir'de sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Eskişehir'de sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Eskişehir'de düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 19:16 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:16
        Eskişehir'de sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Eskişehir'de düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesinde halk sağlığının korunması, vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla kaçak ve sahte içki satışına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda durdurulan 2 araçta yapılan aramada, 128 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı, içkilere el konuldu.

