Eskişehir'de "Hisset, Tasarla, Oynat" semineri gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Bilişim Günlükleri: Hisset, Tasarla, Oynat" semineri, gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleşen seminerde konuşan animatör ve illüstratör Mustafa Savaş, oyun tasarımının sadece mekanikler değil, aynı zamanda duygu oluşturma süreci olduğunu vurguladı.

Savaş, iyi bir oyunun, teknik olarak kusursuz olduğu için değil, oyuncuyu oyuna dahil hissettirdiği için hatırlandığını söyledi.

Bir oyunun sürdürülebilir gelişimi için güçlü bir planlama ve doğru ekibin önemine değinen Savaş, "Oyunu tamamlamak değil, oyuncuyla buluşturduğumuz an öğreticidir. Oyuncudan gelen veriler, oyunun kalitesini belirler." ifadelerini kullandı.

Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.