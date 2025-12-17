Habertürk
        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Hisset, Tasarla, Oynat" semineri gerçekleştirildi

        Anadolu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Bilişim Günlükleri: Hisset, Tasarla, Oynat" semineri, gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 09:10 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:10
        Eskişehir'de "Hisset, Tasarla, Oynat" semineri gerçekleştirildi
        Anadolu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Bilişim Günlükleri: Hisset, Tasarla, Oynat" semineri, gerçekleştirildi.

        Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleşen seminerde konuşan animatör ve illüstratör Mustafa Savaş, oyun tasarımının sadece mekanikler değil, aynı zamanda duygu oluşturma süreci olduğunu vurguladı.

        Savaş, iyi bir oyunun, teknik olarak kusursuz olduğu için değil, oyuncuyu oyuna dahil hissettirdiği için hatırlandığını söyledi.

        Bir oyunun sürdürülebilir gelişimi için güçlü bir planlama ve doğru ekibin önemine değinen Savaş, "Oyunu tamamlamak değil, oyuncuyla buluşturduğumuz an öğreticidir. Oyuncudan gelen veriler, oyunun kalitesini belirler." ifadelerini kullandı.

        Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

