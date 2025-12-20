Habertürk
        AK Parti MKYK Üyesi Hatipoğlu'ndan ESKİ'ye eleştiri

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, kente içme suyu sağlayan ana hattaki arıza nedeniyle yaşanan su kesintisi dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünü eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 22:56 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:56
        AK Parti MKYK Üyesi Hatipoğlu'ndan ESKİ'ye eleştiri
        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, kente içme suyu sağlayan ana hattaki arıza nedeniyle yaşanan su kesintisi dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünü eleştirdi.

        Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünya üzerinde "liyakatsizlik" diye bir kavram varsa, ESKİ'nin ilk sırada geldiğini savundu.

        "Liyakatsizlik pastasının üstündeki çilektir." ifadelerini kullanan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Su-kanalizasyon idaresi gibi aşırı ölçüde multidisipliner mühendislik bilimi gerektiren bir kurumun genel müdürü, basım-yayıncılık mezunu olan dünya üzerinde bana bir tane metropol gösterin tüm sözlerimi geri alıp özür dileyeceğim. 3 üniversite bulunan şehirde düştüğümüz bu durum gerçekten akıl alır gibi değil."

