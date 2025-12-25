Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gastronomide "en iyi lise" seçildi

Eskişehir Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, Antalya ve İstanbul'da gastronomi alanında düzenlenen uluslararası yarışmalarda 1 kupa ve 35 madalya kazandı.

Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, kasım ayında Antalya'da düzenlenen 6. Game Of Food Gastro Antalya Uluslararası Yemek Yarışması'nda, hazırladığı lezzetlerle 7 altın madalya, 14 gümüş madalya ve 4 bronz madalya aldı.

Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin elde ettiği bu başarıyla birlikte okul, aynı zamanda "yılın en iyi lisesi" ödülünün sahibi oldu.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından İstanbul'da 17-20 Aralık'ta düzenlenen 22. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'ne katılan öğrenciler, özgün sunumlarıyla 6 altın madalya, 4 gümüş madalya kazanarak "yılın en iyi lisesi" kupasını da kazandı.