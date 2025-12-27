Eskişehir'de 5 bin litre etil alkol ele geçirildi

Belirlenen iş yerinde yapılan aramalarda, 5 bin litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda bir zanlı yakalandı.

Çalışmalar kapsamında, Alpu ilçesinde bir kişinin etil alkol bulundurduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

