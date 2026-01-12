Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan Eskişehir Valisi Aksoy'a ziyaret

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a veda ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 12:51 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan Eskişehir Valisi Aksoy'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a veda ziyaretinde bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aksoy'un makamında gerçekleştirilen ziyarette Gürcan, Aksoy'a kente hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

        Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, Gürcan'a görevinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Eskişehir Valiliği tarafından "Gazeteciler Buluşması" programı düzenlendi
        Eskişehir Valiliği tarafından "Gazeteciler Buluşması" programı düzenlendi
        Vali Aksoy, basın mensuplarıyla vedalaştı Hüseyin Aksoy: "Ankara'da da bir...
        Vali Aksoy, basın mensuplarıyla vedalaştı Hüseyin Aksoy: "Ankara'da da bir...
        Metristepe'de 18 yıllık vefa: AKUT, İnönü Zaferi'ni kar altında kutladı Boz...
        Metristepe'de 18 yıllık vefa: AKUT, İnönü Zaferi'ni kar altında kutladı Boz...
        ESDAG üyeleri 30 kilometrelik zorlu orman parkurunu geride bıraktı
        ESDAG üyeleri 30 kilometrelik zorlu orman parkurunu geride bıraktı
        ESMİAD'dan Milli Sporcu Doğan Kılıç'a anlamlı destek
        ESMİAD'dan Milli Sporcu Doğan Kılıç'a anlamlı destek
        Ustasından devraldı, Cumhurbaşkanlığı Korosuna taşıdı Topraktan notaya: Bir...
        Ustasından devraldı, Cumhurbaşkanlığı Korosuna taşıdı Topraktan notaya: Bir...