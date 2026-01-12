TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan Eskişehir Valisi Aksoy'a ziyaret

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aksoy'un makamında gerçekleştirilen ziyarette Gürcan, Aksoy'a kente hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a veda ziyaretinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.