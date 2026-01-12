Eskişehir Valiliği tarafından "Gazeteciler Buluşması" programı düzenlendi

Eskişehir Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Gazeteciler Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Tepebaşı ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir basınının Türkiye'nin en güçlü basın yapılarından birine sahip olduğunu söyledi.

Aksoy, Eskişehir basınının yetiştirdiği gazeteciler ve gündeme taşıdığı konularla kentin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Görev yaptığım süreç içerisinde herkesi kucaklayan, toplumun tüm kesimlerine açık bir yönetim anlayışıyla görevimi yürütmeye gayret ettim. Eskişehir'de de aynı duygu ve düşüncelerle toplumumuzun tüm kesimlerine açık bir şekilde görevimi ifa etmeye gayret ettim. Bu çalışmalarım sırasında basın mensupları sizlerin çok önemli desteklerini gördük. Yaptığımız çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması, vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı hale gelmesi bakımından sizlerin katkıları oldukça önemli."