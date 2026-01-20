Habertürk
        Eskişehir'de otizmli gençlerin istihdamı için işverenlere yol haritası hazırlanıyor

        Eskişehir Valiliği ile Anadolu Üniversitesi işbirliğinde yürütülen Avrupa Birliği Erasmus Projesi kapsamında, otizmli gençlerin destekli istihdamına yönelik işverenler ve çalışma arkadaşları için yol haritası hazırlanacak.

        Giriş: 20.01.2026 - 14:00 Güncelleme: 20.01.2026 - 14:00
        Eskişehir'de otizmli gençlerin istihdamı için işverenlere yol haritası hazırlanıyor
        Eskişehir Valiliği ile Anadolu Üniversitesi işbirliğinde yürütülen Avrupa Birliği Erasmus Projesi kapsamında, otizmli gençlerin destekli istihdamına yönelik işverenler ve çalışma arkadaşları için yol haritası hazırlanacak.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Yıldız'ın yürütücülüğünde hayata geçirilen "Otizmli Gençlerin Destekli İstihdamında İşverenler ve Çalışma Arkadaşları İçin Yol Haritası" projesinde, Türkiye'den Alpaslan Otizm Vakfı ile İspanya, Avusturya ve Romanya'dan ortaklar yer alıyor.

        Proje kapsamında, otizmli gençlerin istihdam sürecinde karşılaştığı önyargılar ve destek eksikliklerinin giderilmesi, işveren ve çalışanların bilgilendirilmesi ve çalışma ortamlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.


        Gençlerin yetenekleri, iş ortamında desteklenme yöntemleri ve sosyal etkileşimlerinin güçlendirilmesine yönelik rehber niteliğinde bir yol haritası hazırlanması planlanıyor.

        "Çevrenin güçlendirilmesi" yaklaşımını benimseyen proje, birey veya engel odaklı çalışmalardan farklı olarak iş yerlerinin kapsayıcı biçimde yapılandırılmasına odaklanıyor.

        Açıklamada projenin açılış toplantısındaki konuşmasına yer verilen Gizem Yıldız, sürdürülebilir istihdamın otizmli bireyler ve toplum açısından yaşam kalitesini artıran temel unsurlardan biri olduğunu belirterek, projenin işveren ve çalışma arkadaşlarının bilinçlendirilmesini amaçladığını söyledi.

        Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar ise projeye ilişkin gelişme ve sonuçların Eskişehir Valiliği aracılığıyla özel eğitim okulları ile Ticaret ve Sanayi Odalarına iletileceğini ayrıca Anadolu Üniversitesi açık ders kaynaklarında ve Radyo A'da yayımlanan "Farkındalık Frekansı" programında paylaşılmasının planlandığını ifade etti.

        Eskişehir Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu da iş dünyasında otizme ilişkin yanlış kanılar ve bilgi eksikliğinin istihdamın sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğini vurguladı.

