Eskişehir'de sol gözü görmeyen hasta, yarım kat kornea nakliyle yeniden görmeye başladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan ve sol gözü görmeyen hasta, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde yapılan yarım kat kornea nakliyle yeniden görme yetisi kazandı.



Yaklaşık 10 yıl önce katarakt ameliyatı geçiren Adnan Metin, ameliyatın ardından sol gözünde görme kaybı yaşadı. Çeşitli hastanelerde tedavi görmesine rağmen görme yetisini tamamen kaybeden Metin, tavsiye üzerine Yunus Emre Devlet Hastanesine başvurdu.



Hastanenin Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burak Özkan, yapılan incelemede hastada, katarakt ameliyatı sonrası korneanın saydamlığını sağlayan ve "endotel tabakası" olarak adlandırılan hücrelerde yetmezlik geliştiğini belirlediklerini söyledi.



Bu durumun hastada hem görme kaybına hem de ağrıya yol açtığını ifade eden Özkan, uygun donör bulunmasının ardından hastaya yarım kat kornea nakli olarak bilinen kornea endotel nakli uyguladıklarını belirtti.



Özkan, hastanede uzun süredir tam kat kornea nakilleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu hastamızda yarım kat nakil yöntemini tercih ettik. Naklettiğimiz doku yerine başarılı şekilde yapıştı ve vücut tarafından kabul edildi. Hastamızın takiplerine düzenli olarak devam edeceğiz." dedi.



Yunus Emre Devlet Hastanesi Göz Bankasında daha önce yalnızca tam kat kornea nakli yapıldığını aktaran Özkan, söz konusu operasyonla birlikte hastanede ilk kez yarım kat kornea naklinin başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.





Ameliyattan önce sol gözünün tamamen görmediğini dile getiren Metin, "Televizyon izlemiyordum, sol gözüm tamamen kapalı olduğu için sağ tarafı da etkiliyordu. Yolda yürürken kafamı direğe çarptığım zamanlar oldu. Şu anda çok iyiyim. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

