        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de sahte parayla büyükbaş hayvan satın aldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde büyükbaş hayvan alım satımında sahte parayla ödeme yapıldığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 09:45 Güncelleme: 21.01.2026 - 09:45
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişi büyükbaş hayvan ticareti sırasında tanımadığı bir şüpheli tarafından kendisine verilen paraların sahte olduğu yönünde başvuruda bulunması üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan incelemelerde, toplam değeri 1 milyon 940 bin lira olan sahte banknotları piyasaya sürdüğü belirlenen 2 şüpheli ve olayda kullanıldığı değerlendirilen araç, Ankara'nın Sincan ilçesinde tespit edildi.

        Soruşturma kapmasında ele geçirilen 22 büyükbaş hayvan, sahiplerine teslim edildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında "parada sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

