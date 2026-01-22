Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de evden hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi

        –İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, evden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik vatandaşlara bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 13:10 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de evden hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, evden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik vatandaşlara bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Önleyici polislik faaliyetleri kapsamında 1-21 Ocak tarihlerinde il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, pazar yerleri, apartmanlar, siteler ve umuma açık alanlar ziyaret edildi.

        Bu kapsamda 2 bin 876 vatandaşla yüz yüze görüşülerek bilgilendirme yapıldı.

        Ayrıca vatandaşların hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına karşı alabilecekleri basit güvenlik önlemlerini içeren 548 adet broşür ve afiş dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?

        Benzer Haberler

        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan şehit ailelerine ziyaret
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan şehit ailelerine ziyaret
        Yatağında ölü bulunan Eren'in ölüm nedeni araştırılıyor
        Yatağında ölü bulunan Eren'in ölüm nedeni araştırılıyor
        Sigara içerken görüntülenen 3 yaşındaki çocuğun annesine beraat
        Sigara içerken görüntülenen 3 yaşındaki çocuğun annesine beraat
        Sigara içen 3 yaşındaki çocuğun annesine beraat
        Sigara içen 3 yaşındaki çocuğun annesine beraat
        Vali Yılmaz'ın ilk ziyareti şehit ailesine oldu
        Vali Yılmaz'ın ilk ziyareti şehit ailesine oldu
        Anadolu Üniversitesi spor altyapısıyla sağlıklı kampüs vizyonunu sürdürüyor
        Anadolu Üniversitesi spor altyapısıyla sağlıklı kampüs vizyonunu sürdürüyor