Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Yılmaz Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:44 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Yılmaz Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla Video Konferans Sistem üzerinden iller bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, 7. bölgede yer alan Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Düzce Eskişehir, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak il sınırlarında yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, yapılan çalışmalar ile istatistiki bilgiler değerlendirildi.

        Vali Yılmaz, toplantının hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?

        Benzer Haberler

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Düzensiz Göç Koordinasyon Toplantısına...
        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Düzensiz Göç Koordinasyon Toplantısına...
        Gıda ve yem denetimlerinde 2 milyon 121 bin TL ceza kesildi
        Gıda ve yem denetimlerinde 2 milyon 121 bin TL ceza kesildi
        Kışın su tüketiminin azalması sağlığı tehdit ediyor Uzmanından çocuklar içi...
        Kışın su tüketiminin azalması sağlığı tehdit ediyor Uzmanından çocuklar içi...
        Eskişehir'de fırtına bekleniyor
        Eskişehir'de fırtına bekleniyor
        ESO, 2026 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi
        ESO, 2026 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi
        Yükümlülerin temizlediği lisenin fiziki imkânları değerlendirildi
        Yükümlülerin temizlediği lisenin fiziki imkânları değerlendirildi