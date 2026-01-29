Eskişehir Valisi Yılmaz Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla Video Konferans Sistem üzerinden iller bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, 7. bölgede yer alan Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Düzce Eskişehir, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak il sınırlarında yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, yapılan çalışmalar ile istatistiki bilgiler değerlendirildi.



Vali Yılmaz, toplantının hayırlı olmasını diledi.

