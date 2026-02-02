Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'deki su kesintilerine Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneğinden tepki

        Eskişehir Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Sülahi Özalp, yaşanan su kesintileriyle ilgili, derneklerine çok sayıda şikayet ulaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 12:43 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:43
        Eskişehir'deki su kesintilerine Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneğinden tepki
        Eskişehir Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Sülahi Özalp, yaşanan su kesintileriyle ilgili, derneklerine çok sayıda şikayet ulaştığını bildirdi.

        Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Şubat itibarıyla bazı bölgelerde su kesintileri yaşandığı, suyun az aktığı ya da üst katlara hiç ulaşmadığı yönünde tüketicilerden yoğun başvuru aldıklarını kaydetti.

        ESKİ Genel Müdürlüğü'nün, Porsuk Nehri su alma noktasında yaşanan su seviyesi düşüklüğü nedeniyle suyun verilemediği ya da az verildiğine ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptığını belirten Özalp, bu açıklamayı doğru bulduklarını ve kesintinin bilinçli olarak yapılmadığını bildiklerini ifade etti.

        Özalp, özellikle yarıyıl tatilinin sona ermesiyle okula başlayacak çocukların temizlik ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanamadığı yönünde ciddi mağduriyet yaşandığını bildirerek, bu tür kesintilerin önceden öngörülerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

        Teknik açıklamaların tüketiciler açısından yeterli olmadığını belirten Özalp, şöyle devam etti:


        "Vatandaş çeşmesinden akan suya bakar. Açıklamanın doğru olması değil, suyun akması önemlidir. Bu açıklama teknik bir konudur. Bunun daha detaylı bir şekilde açıklanması tüketicimizin bir işine yaramıyor. Burada tüketicilerimiz su konusunda mağdur olmuştur. Bu mağduriyetin bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınmasını bekliyoruz."


        ESKİ Genel Müdürlüğü'nün suyla ilgili uzun vadeli çalışmalar yaptığını bildiklerini ancak bu teknik sürecin tüketicinin günlük ihtiyacını karşılamadığını kaydeden Özalp, benzer mağduriyetlerin yeniden yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

