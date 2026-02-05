Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

