Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan Türkiye Kültür Yolu Festivali açıklaması

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16-24 Mayıs tarihlerinde Eskişehir'de düzenleneceğini belirterek, organizasyonun kentin kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:45 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan Türkiye Kültür Yolu Festivali açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16-24 Mayıs tarihlerinde Eskişehir'de düzenleneceğini belirterek, organizasyonun kentin kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

        Gürcan, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıklanan 2026 takvimiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Eskişehir'de gerçekleştirileceğini hatırlattı.

        Eskişehir'in daha önce Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilerek kültür ve medeniyet birikimini uluslararası ölçekte ortaya koyduğunu vurgulayan Gürcan, şöyle devam etti:

        "Bu büyük organizasyonla bir kez daha sanatın, kültürün ve üretkenliğin merkezlerinden biri Eskişehir olacak. Şehrimizin tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve genç, dinamik yapısı festival boyunca Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerle buluşacak."

        Gürcan, festivalin turizmden ticarete, esnaftan konaklama sektörüne kadar şehir ekonomisine güçlü katkılar sunacağını belirterek, "Gençlerimiz için de ilham verici etkinlikler, ufuk açıcı buluşmalar ve kalıcı kültürel kazanımlar sağlayacaktır. Eskişehir'in marka değerini daha da yükseltecek organizasyonun kente ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        AK Parti İlçe Başkanı Tunç, Tepebaşı Belediyesi hakkında suç duyurusunda bu...
        AK Parti İlçe Başkanı Tunç, Tepebaşı Belediyesi hakkında suç duyurusunda bu...
        ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Rektör Adıgüzel'e ziyaret
        ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Rektör Adıgüzel'e ziyaret
        İnönü'de tarım ve sulama odaklı istişare toplantısı gerçekleştirildi
        İnönü'de tarım ve sulama odaklı istişare toplantısı gerçekleştirildi
        Çamaşır makinasındaki kaçak elektrik genç kadını çarptı
        Çamaşır makinasındaki kaçak elektrik genç kadını çarptı
        ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel'e ziyaret
        ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel'e ziyaret
        AK Parti İl Başkanı Albayrak, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Eskişehir t...
        AK Parti İl Başkanı Albayrak, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Eskişehir t...