TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan Türkiye Kültür Yolu Festivali açıklaması

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16-24 Mayıs tarihlerinde Eskişehir'de düzenleneceğini belirterek, organizasyonun kentin kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.



Gürcan, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıklanan 2026 takvimiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Eskişehir'de gerçekleştirileceğini hatırlattı.



Eskişehir'in daha önce Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilerek kültür ve medeniyet birikimini uluslararası ölçekte ortaya koyduğunu vurgulayan Gürcan, şöyle devam etti:



"Bu büyük organizasyonla bir kez daha sanatın, kültürün ve üretkenliğin merkezlerinden biri Eskişehir olacak. Şehrimizin tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve genç, dinamik yapısı festival boyunca Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerle buluşacak."



Gürcan, festivalin turizmden ticarete, esnaftan konaklama sektörüne kadar şehir ekonomisine güçlü katkılar sunacağını belirterek, "Gençlerimiz için de ilham verici etkinlikler, ufuk açıcı buluşmalar ve kalıcı kültürel kazanımlar sağlayacaktır. Eskişehir'in marka değerini daha da yükseltecek organizasyonun kente ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

