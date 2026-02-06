Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti'den "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"

        Eskişehir'de, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanlığı tarafından "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 19:57 Güncelleme: 06.02.2026 - 19:57
        AK Parti'den "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"
        Eskişehir'de, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanlığı tarafından "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı" gerçekleştirildi.


        AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, çalıştaya TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Aysel Demir ile İl Koordinatörü Tülay Taştan ve diğer ilgililer katıldı.


        Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bir araya gelen kadınlar, dayanışmanın ve gönül birliğinin ön plana çıktığı programda teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

