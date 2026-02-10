Canlı
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti'li Gürcan, OEDAŞ Genel Müdürü Celepci ve beraberindeki heyetle toplantı yaptı

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci ve beraberindeki heyetle toplantı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 14:37 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:41
        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürcan, bölge milletvekilleriyle birlikte bölgede yaşanan elektrik kesintileri ve altyapı sorunlarına ilişkin sahadan gelen talepleri değerlendirmek üzere OEDAŞ Genel Müdürü Celepci ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

        Eskişehir'de yaşayan vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen bu süreçlerin daha sağlıklı işlemesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması amacıyla mevcut durum ve çözüm başlıklarını detaylı şekilde ele alındı.


        Bölgesel enerji yatırımları ve hizmet süreçlerine dair öncelikler iletildi.

        Gürcan, sorumluluk alanları çerçevesinde üzerine düşen her konunun yakın takipçisi olacaklarını ve vatandaşların huzuru ve yaşam kalitesi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

