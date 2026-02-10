Eskişehir'de muhtarlara güvenli ve bilinçli internet kullanımı anlatıldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte görev yapan muhtarlara güvenlik ve bilinçli internet kullanımı konusunda konferans verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz kentteki muhtarlar ile bir araya geldi.



Kentte görev yapan ve vatandaşlarla sürekli iletişim halinde bulunan muhtarların güvenli internet konusunda bilinçlenmesi amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Büro Amirliği personelleri tarafından bilgilendirme yapıldı.



Yılmaz, konferansta yaptığı konuşmada, internetin neredeyse hayatın değişmez bir parçası olduğunu söyledi.





Güvenli ve bilinçli internet kullanımı konusunda Siber Suçlarla Mücadele Şubesi personelinin bilgilendirme yaptığını anlatna Yılmaz, şöyle devam etti:





"İnternet üzerinde bıraktığımız izler asla kaybolmuyor. İnternet, dijital okuma yazmayı bilmediğimiz andan itibaren elimize telefonumuzu aldığımız andan itibaren ucu bucağı olmayan bir dünyanın içine giriyoruz. Lakin doğru şeylere mi bakıyoruz, doğru yerlere mi yönlendiriliyoruz bilmiyoruz. İstemeden sokakta, alanda olan suçlardan bazılarını internet ortamında da bilmeden işleyebiliyoruz ama bunun karşılığında da bir suç ve ceza var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunları bilmemiz ve önce ailemize, çocuklarımıza sonra da sizler gibi çevresinde çok fazla bulunan vatandaşlarımıza iletmemiz gerekiyor."

