Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de muhtarlara güvenli ve bilinçli internet kullanımı anlatıldı

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte görev yapan muhtarlara güvenlik ve bilinçli internet kullanımı konusunda konferans verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 23:51 Güncelleme: 10.02.2026 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de muhtarlara güvenli ve bilinçli internet kullanımı anlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte görev yapan muhtarlara güvenlik ve bilinçli internet kullanımı konusunda konferans verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz kentteki muhtarlar ile bir araya geldi.

        Kentte görev yapan ve vatandaşlarla sürekli iletişim halinde bulunan muhtarların güvenli internet konusunda bilinçlenmesi amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Büro Amirliği personelleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

        Yılmaz, konferansta yaptığı konuşmada, internetin neredeyse hayatın değişmez bir parçası olduğunu söyledi.


        Güvenli ve bilinçli internet kullanımı konusunda Siber Suçlarla Mücadele Şubesi personelinin bilgilendirme yaptığını anlatna Yılmaz, şöyle devam etti:


        "İnternet üzerinde bıraktığımız izler asla kaybolmuyor. İnternet, dijital okuma yazmayı bilmediğimiz andan itibaren elimize telefonumuzu aldığımız andan itibaren ucu bucağı olmayan bir dünyanın içine giriyoruz. Lakin doğru şeylere mi bakıyoruz, doğru yerlere mi yönlendiriliyoruz bilmiyoruz. İstemeden sokakta, alanda olan suçlardan bazılarını internet ortamında da bilmeden işleyebiliyoruz ama bunun karşılığında da bir suç ve ceza var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunları bilmemiz ve önce ailemize, çocuklarımıza sonra da sizler gibi çevresinde çok fazla bulunan vatandaşlarımıza iletmemiz gerekiyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müstehcen tuzak!
        Müstehcen tuzak!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de muhtarlara siber güvenlik eğitimi
        Eskişehir'de muhtarlara siber güvenlik eğitimi
        Eskişehir- Afyonkarahisar yolunda kontrolden çıkan minibüs şarampole savrul...
        Eskişehir- Afyonkarahisar yolunda kontrolden çıkan minibüs şarampole savrul...
        Kamyondaki demirler önündeki araca ok gibi saplandı, facia ucuz atlatıldı
        Kamyondaki demirler önündeki araca ok gibi saplandı, facia ucuz atlatıldı
        Toplam 72 bin TL'lik iki hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Toplam 72 bin TL'lik iki hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu
        Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu
        Yabancı uyruklu kadının erkek arkadaşı telefonunu alıp kayıplara karıştı
        Yabancı uyruklu kadının erkek arkadaşı telefonunu alıp kayıplara karıştı