Eskişehir 2. Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor

– İç Anadolu’nun en büyük Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı, Eskişehir’de 2. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.





Anadolu Expo ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO) kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, Vehbi Koç Fuar ve Kongre Merkezi'nde kamp tutkunlarını ağırlıyor.





Fuar kapsamında yeni model karavanlar, tiny house yapılar, kamp ekipmanları, elektrikli araçlar, doğa sporları ürünleri ve sürdürülebilir yaşam çözümleri sergileniyor. Organizasyonda ayrıca atölye çalışmaları, seminerler ve deneyim alanları da yer alıyor.



Fuarın açılışına Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, ETO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Alp, Anadolu Expo firması yöneticisi Tamer Karaoğlu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak katıldı. Açılış töreninin ardından protokol üyeleri fuar alanını gezerek stantları inceledi ve katılımcı firmalardan bilgi aldı.





Sektör temsilcileri ile doğa tutkunlarını bir araya getiren fuar, 15 Şubat’ta sona erecek.







