Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir 2. Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor

        – İç Anadolu'nun en büyük Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı, Eskişehir'de 2. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:34 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir 2. Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        – İç Anadolu’nun en büyük Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı, Eskişehir’de 2. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.


        Anadolu Expo ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO) kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, Vehbi Koç Fuar ve Kongre Merkezi'nde kamp tutkunlarını ağırlıyor.


        Fuar kapsamında yeni model karavanlar, tiny house yapılar, kamp ekipmanları, elektrikli araçlar, doğa sporları ürünleri ve sürdürülebilir yaşam çözümleri sergileniyor. Organizasyonda ayrıca atölye çalışmaları, seminerler ve deneyim alanları da yer alıyor.

        Fuarın açılışına Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, ETO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Alp, Anadolu Expo firması yöneticisi Tamer Karaoğlu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak katıldı. Açılış töreninin ardından protokol üyeleri fuar alanını gezerek stantları inceledi ve katılımcı firmalardan bilgi aldı.


        Sektör temsilcileri ile doğa tutkunlarını bir araya getiren fuar, 15 Şubat’ta sona erecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi

        Benzer Haberler

        Arama-kurtarma gönüllüsü hayatını kaybetti
        Arama-kurtarma gönüllüsü hayatını kaybetti
        Eskişehir Valisi Yılmaz, Sivrihisar'ı ziyaret etti
        Eskişehir Valisi Yılmaz, Sivrihisar'ı ziyaret etti
        Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç hakkında iddianame hazırlandı
        Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç hakkında iddianame hazırlandı
        Eskişehir'de kamyonun dorsesinde taşıdığı demirler düşerek bir otomobile sa...
        Eskişehir'de kamyonun dorsesinde taşıdığı demirler düşerek bir otomobile sa...
        Vali Dr. Erdinç Yılmaz Sivrihisar'da coşkuyla karşılandı
        Vali Dr. Erdinç Yılmaz Sivrihisar'da coşkuyla karşılandı
        Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç hakkında iddianame hazırlandı
        Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç hakkında iddianame hazırlandı