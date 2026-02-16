Canlı
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Eskişehir'deki millet bahçesinde incelemelerde bulundu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve beraberindeki heyet, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu.

        Giriş: 16.02.2026 - 16:36 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:36
        Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Eskişehir'deki millet bahçesinde incelemelerde bulundu
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve beraberindeki heyet, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu.

        Bakan Yardımcısı Suver, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katılımıyla millet bahçesini gezdikten sonra gazetecilere, önceden Eskişehir Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu, söz konusu alanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla millet bahçesine dönüştürüldüğünü söyledi.

        Bahçenin çevresinde yoğun yapılaşma olduğunu dile getiren Suver, "Eskişehir'imizin nefes alabileceği, hoş vakit geçirilebilecek bir alan olmuş. Hem yürüyüş yapılabildiği hem de basketbol gibi sportif faaliyetlerin olabildiği, kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz için kütüphanenin olduğu, hepsinden önemlisi, otoparka sahip olması gibi pek çok özelliklere haiz bir bahçe olmuş." ifadesini kullandı.

        Suver, bahçenin artık daha etkin şekilde yönetileceğini vurgulayarak, "Buranın bir sahibi olacak. Sahibi olduktan sonra da bakımı ve işletmesi daha kaliteli hale gelecek. Burada daha iyi hizmet ayrılacak, daha rağbet görecek." dedi.

        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bahçedeki çalışmaların Eskişehirliler için hayırlı olmasını diledi.

        Eskişehir Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasıyla alanın millet bahçesine dönüştürüldüğünü hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadarki süreçte bir türlü tam verimli hale getirilemedi. Alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza devredildi. TOKİ'miz, Emlak Yönetim AŞ Genel Müdürlüğümüz birlikte, birisi inşaat işlerinin yapımını diğeri işletmesini üstlendiler."

        Destici, bahçedeki değişimin fark edildiğini ifade ederek, "İnşallah daha da güzelleşecek. Daha da aktif hale gelecek. Her yaştan Eskişehirlinin kendine ait bir bölüm hissedebileceği, koşusunu, sporunu, yürüyüşünü, pikniğini yapabileceği, çocuklarıyla, ailesiyle oturup gezebileceği, dinlenebileceği, yani insanımızın nefes alabileceği bir millet bahçesi haline dönüştü." diye konuştu.

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur de bahçenin yönetimini iştirak şirketlerinden biriyle yürüteceklerini aktardı.

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de büyüyen şehirlere sonradan yeşil alan kazandırmanın büyük maliyetlere yol açtığını belirterek, "Allah'tan o dönemde böyle bir planlama yapılmış. Şimdi şehrin nefes aldığı, 7'den 70'e herkesin gelip eğlendiği, nefes alabildiği bir mekan haline gelmiş. Burayı daha verimli kullanmak için de Emlak Yönetim tarafından işletilmek üzere devralınmış durumda." dedi.

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, bahçenin bulunduğu bölgenin adeta Eskişehir'in kalbi konumunda olduğunu dile getirdi.

        Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Küçükdağ da bahçenin yaklaşık 52 dönüm alana sahip olduğunu bildirdi.

