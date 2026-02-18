Canlı
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 18.02.2026 - 12:02 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:07
        Eskişehir'de motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.İ.Ş. (28) idaresindeki 07 ARY 370 plakalı motosiklet, Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan M.E. (72) ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile bisikletli, sağlık ekiplerince Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

