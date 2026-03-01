Anadolu Üniversitesi akademisyeni, tur rehberleri için dijital güvenlik ağı geliştirdi

BEYZANUR TONBAKTEPE - Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Barış Seyhan "e-Tourkey Dijital Turizm Eko-sistemi" adlı projesiyle, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı'ndan destek alarak turizm sektöründe güvenlik ve veri entegrasyonuna odaklanan yeni bir model geliştirdi.



Yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Barış Seyhan'ın üstlendiği yapay zeka destekli projede ön yüz (frontend) geliştiricileri Aykut Yıldız, Alperen Üstün ve Mehmet Kumru, arka plan (backend) geliştiricileri Jamshid Sadiqi ve Furkan Erenoğlu ile iş zekası uzmanı Botan Bilek yer alıyor.



Patent ve marka tescil süreçlerine ilişkin girişimlerin sürdüğü projeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Seyhan, turizm sektöründe dijital dönüşümün her geçen gün daha kritik hale geldiğini söyledi.



Aralık 2025'te tamamlanan projenin şu anda hem uygulama hem de internet tabanlı sistemler için hazır durumda olduğunu anlatan Seyhan, şöyle konuştu:



"AFAD'a hızlı bildirim yapacağımız coğrafi bilgi sistemleri tabanlı acil ve afet durum sistemleri de dikkatle geliştirilmektedir. Turizmin yüksek sezonu olan yaz aylarına yetiştirmeyi planlıyoruz. Pilot uygulamalar sadece bir kere değil sürekli olarak yapılmaktadır. Sektörün önde gelen ve 12 ay yoğun rehberli tur düzenleyen bir firmasıyla birlikte kullanıcı ara yüzlerini sistemsel gereksinimleri sürekli güncelliyoruz. Bu uzun ve devamlı geri bildirimler doğrultusunda geliştirilen bir dijital ekosistem. Sadece yurt dışından gelen yabancı turistler için değil, yerli-yabancı, yurda gelen veya yurt dışına çıkan tüm turist grupları ve rehberlerin kullanabileceği bir sistem. Küreselleşme hedefimiz doğrultusunda, dünyanın her yerinde yürütülen tur operasyonlarını daha verimli ve güvenli yapmak niyetindeyiz."



Projelerinin rehberleri yapay zekayla ikame etmeyi amaçlamadığını belirten Seyhan, "Biz rehberin yerini teknolojiyle doldurmayı değil, rehberin mesleğini daha güvenli ve daha verimli icra etmesini sağlamayı hedefliyoruz." dedi.



Seyhan, profesyonel turist rehberleri, turistler, seyahat acenteleri, oteller ve AFAD arasında veri akışı sağlayan dijital bir ekosistem tasarladıklarını belirterek, sistemde yeni bir kullanıcı tipi olarak "dijital turist" kavramını tanımladıklarını ifade etti.



Dijital turistin Türkiye'de rehberli tura katılan kişinin kendi ülkesindeki ailesi ve yakınları anlamına geldiğine anlatan Seyhan, "Bu kişiler sistem üzerinden tur deneyimine uzaktan dahil olabiliyor ve güvenlik konusunda bilgi sahibi olabiliyor." diye konuştu.



- Acil durum ve afetlerde rehberin ve turistlerin konum bilgilerini ilgililere iletiyor



Barış Seyhan, projenin, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından da vurgulanan "güvenli turizm" anlayışına katkı sunduğunu dile getirerek, acil ve afet durumlarında rehberlerin ve turist gruplarının konum bilgilerinin ilgili birimlere hızlı şekilde iletilebildiğini kaydetti.



Dijital dönüşümün projenin temelini oluşturduğunu vurgulayan Seyhan, geliştirdikleri yapıyı bu nedenle "elektronik tur anahtarı" olarak adlandırdıklarını belirtti.



Seyhan, dijital bir ekosistem tasarladıklarını kaydederek, "Bu ekosisteme erişimi sağlayan 'anahtar' metaforundan hareketle bu ismi tercih ettik. Sistemin tur operasyonunda yer alan tüm paydaşların işini kolaylaştırmayı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.



Oteller, acenteler, rehberler ve turistlerin entegre bir yapı içinde yer aldığını ifade eden Seyhan, turistin Türkiye'deki ziyaret sürecinin tüm aşamalarında operasyonel süreçlerin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

