Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Anadolu Üniversitesi akademisyeni, tur rehberleri için dijital güvenlik ağı geliştirdi

        BEYZANUR TONBAKTEPE - Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Barış Seyhan "e-Tourkey Dijital Turizm Eko-sistemi" adlı projesiyle, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı'ndan destek alarak turizm sektöründe güvenlik ve veri entegrasyonuna odaklanan yeni bir model geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Üniversitesi akademisyeni, tur rehberleri için dijital güvenlik ağı geliştirdi

        BEYZANUR TONBAKTEPE - Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Barış Seyhan "e-Tourkey Dijital Turizm Eko-sistemi" adlı projesiyle, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı'ndan destek alarak turizm sektöründe güvenlik ve veri entegrasyonuna odaklanan yeni bir model geliştirdi.

        Yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Barış Seyhan'ın üstlendiği yapay zeka destekli projede ön yüz (frontend) geliştiricileri Aykut Yıldız, Alperen Üstün ve Mehmet Kumru, arka plan (backend) geliştiricileri Jamshid Sadiqi ve Furkan Erenoğlu ile iş zekası uzmanı Botan Bilek yer alıyor.

        Patent ve marka tescil süreçlerine ilişkin girişimlerin sürdüğü projeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Seyhan, turizm sektöründe dijital dönüşümün her geçen gün daha kritik hale geldiğini söyledi.

        Aralık 2025'te tamamlanan projenin şu anda hem uygulama hem de internet tabanlı sistemler için hazır durumda olduğunu anlatan Seyhan, şöyle konuştu:

        "AFAD'a hızlı bildirim yapacağımız coğrafi bilgi sistemleri tabanlı acil ve afet durum sistemleri de dikkatle geliştirilmektedir. Turizmin yüksek sezonu olan yaz aylarına yetiştirmeyi planlıyoruz. Pilot uygulamalar sadece bir kere değil sürekli olarak yapılmaktadır. Sektörün önde gelen ve 12 ay yoğun rehberli tur düzenleyen bir firmasıyla birlikte kullanıcı ara yüzlerini sistemsel gereksinimleri sürekli güncelliyoruz. Bu uzun ve devamlı geri bildirimler doğrultusunda geliştirilen bir dijital ekosistem. Sadece yurt dışından gelen yabancı turistler için değil, yerli-yabancı, yurda gelen veya yurt dışına çıkan tüm turist grupları ve rehberlerin kullanabileceği bir sistem. Küreselleşme hedefimiz doğrultusunda, dünyanın her yerinde yürütülen tur operasyonlarını daha verimli ve güvenli yapmak niyetindeyiz."

        Projelerinin rehberleri yapay zekayla ikame etmeyi amaçlamadığını belirten Seyhan, "Biz rehberin yerini teknolojiyle doldurmayı değil, rehberin mesleğini daha güvenli ve daha verimli icra etmesini sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

        Seyhan, profesyonel turist rehberleri, turistler, seyahat acenteleri, oteller ve AFAD arasında veri akışı sağlayan dijital bir ekosistem tasarladıklarını belirterek, sistemde yeni bir kullanıcı tipi olarak "dijital turist" kavramını tanımladıklarını ifade etti.

        Dijital turistin Türkiye'de rehberli tura katılan kişinin kendi ülkesindeki ailesi ve yakınları anlamına geldiğine anlatan Seyhan, "Bu kişiler sistem üzerinden tur deneyimine uzaktan dahil olabiliyor ve güvenlik konusunda bilgi sahibi olabiliyor." diye konuştu.

        - Acil durum ve afetlerde rehberin ve turistlerin konum bilgilerini ilgililere iletiyor

        Barış Seyhan, projenin, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından da vurgulanan "güvenli turizm" anlayışına katkı sunduğunu dile getirerek, acil ve afet durumlarında rehberlerin ve turist gruplarının konum bilgilerinin ilgili birimlere hızlı şekilde iletilebildiğini kaydetti.

        Dijital dönüşümün projenin temelini oluşturduğunu vurgulayan Seyhan, geliştirdikleri yapıyı bu nedenle "elektronik tur anahtarı" olarak adlandırdıklarını belirtti.

        Seyhan, dijital bir ekosistem tasarladıklarını kaydederek, "Bu ekosisteme erişimi sağlayan 'anahtar' metaforundan hareketle bu ismi tercih ettik. Sistemin tur operasyonunda yer alan tüm paydaşların işini kolaylaştırmayı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.

        Oteller, acenteler, rehberler ve turistlerin entegre bir yapı içinde yer aldığını ifade eden Seyhan, turistin Türkiye'deki ziyaret sürecinin tüm aşamalarında operasyonel süreçlerin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        İzmir'de bir kadın eski tarafından otomobille ezildi
        İzmir'de bir kadın eski tarafından otomobille ezildi
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        İki iş yerine saldırıda 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı!
        İki iş yerine saldırıda 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı!
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!

        Benzer Haberler

        Milletvekili Nebi Hatipoğlu Mahmudiye'de muhtarlarla buluştu
        Milletvekili Nebi Hatipoğlu Mahmudiye'de muhtarlarla buluştu
        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde akademik hazırlık: İstatistik kursu tamamland...
        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde akademik hazırlık: İstatistik kursu tamamland...
        Vali Dr. Erdinç Yılmaz Eskişehirspor'un galibiyet coşkusuna ortak oldu
        Vali Dr. Erdinç Yılmaz Eskişehirspor'un galibiyet coşkusuna ortak oldu
        Eskişehir'de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor
        Eskişehir'de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor
        Eskişehir'de dilencilere yönelik operasyon düzenlendi
        Eskişehir'de dilencilere yönelik operasyon düzenlendi
        Eskişehir'de dilencilik yapan 40 şahsa işlem uygulandı
        Eskişehir'de dilencilik yapan 40 şahsa işlem uygulandı