Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Emek Mahallesi Fırat Nehri Sokak'ta, D.Y. yönetimindeki 26 AOF 443 plakalı motosiklet, A.Ş. idaresindeki 26 ALA 836 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü D.Y. ile yolcu E.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

