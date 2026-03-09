Eskişehir'de tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zorla senet imzalatarak borçlandırdığı kişilerin mal varlığını üzerine geçirerek tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucunda gözaltına alındı. Zanlının yakalandığı evde yapılan aramada, 7 senet, 5 tapu, 3 çek, 15 muhtelif mali belge, av tüfeği ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

