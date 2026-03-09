Canlı
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Alpu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:46
        Eskişehir'de tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Alpu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zorla senet imzalatarak borçlandırdığı kişilerin mal varlığını üzerine geçirerek tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucunda gözaltına alındı.

        Zanlının yakalandığı evde yapılan aramada, 7 senet, 5 tapu, 3 çek, 15 muhtelif mali belge, av tüfeği ve cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

