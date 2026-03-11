Canlı
        Anadolu Üniversitesi ile Kamu Araştırmaları Vakfı arasında işbirliği protokolü

        Anadolu Üniversitesi ile Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ulvi Saran, Anadolu Üniversitesi Rektörü Yusuf Adıgüzel'i ziyaret etti.

        Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette iki kurum arasında işbirliği protokolüne imza atıldı.

        İmzalanan protokol kapsamında Anadolu Üniversitesi ile KAV arasında kamu yönetimi, eğitim ve araştırma alanlarında bilgi, deneyim ve kaynak paylaşımının geliştirilmesi, ortak proje ve akademik çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

        İşbirliği çerçevesinde iki kurumun araştırma faaliyetleri ve eğitim programlarında çalışması, ayrıca forum, konferans, kongre, panel, çalıştay ve seminer gibi bilimsel etkinliklerin ortaklaşa düzenlenmesi planlanıyor.

        Protokol kapsamında, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Ertuğrul yürütücülüğünde geliştirilen Anadolu Üniversitesi Ekonomik Güven Endeksi çalışmasının da işbirliği çerçevesinde sürdürülmesi planlanıyor.

